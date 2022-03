De Vrij Inter, in estate sarò addio? Si valutano diversi possibili "eredi"

Le strade di Stefan De Vrij e l'Inter potrebbe separarsi la prossima estate.

E' questa la sensazione che prevale ormai da qualche mese all'interno dell'ambiente nerazzurro. Un rapporto che non ha mai visto frizioni tra le parti che sta facendo riflettere sia il giocatore (insieme al suo agente Mino Raiola) sia la dirigenza di Via della Liberazione. Nell'ultimo periodo l'olandese è stato "vittima" di alcune distrazioni che si sono rivelate decisive e che hanno messo i vertici interisti di meditare riguardo il suo futuro. L'ex Lazio ha un contratto in scadenza a giugno 2023 che non verrà prolungato, anzi, pur di monetizzare quanto più possibile l'intenzione dell'Inter sarebbe quella di cederlo già nella prossima finestra di mercato estiva.

Per questo motivo il duo formato dall'Amministratore Delegato Beppe Marotta e dal Direttore Sportivo Piero Ausilio si sta guardando intorno per cercare di sostituire al meglio un difensore che per diverse stagioni ha retto la difesa interista più che dignitosamente. Stando a quanto riferito da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il preferito dalla dirigenza dell'Inter resta Gleison Bremer del Torino, valutato dal patron granata Urbano Cairo non meno di 40 milioni di euro anche in virtù del fresco prolungamento di contratto fino a giugno 2024.

Successivamente, sempre secondo il noto giornalista, bisogna fare i nomi di Jason Denayer del Lione (classe 1995 e con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno), Matthias Ginter del Borussia Moenchengladbach (anch'egli in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno) e Marcos Senesi del Feyenoord (classe 1997 e in scadenza di contratto a giugno 2024). Insomma, tutti profili piuttosto economici rispetto al brasiliano del Torino.