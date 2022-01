De Vrij Inter, addio in estate? Raiola avrebbe fatto una promessa

Il futuro di Stefan De Vrij per la stagione 2022/2023 potrebbe non essere all'Inter.

Partiamo con ordine. Dopo l'esperienza pluriennale in Serie A con la maglia della Lazio (con l'esattezza quattro anni), il difensore olandese decide di non rinnovare il contratto che lo legava al club biancoceleste fino al 30 giugno 2018. Preso atto di questa sua intenzione con qualche mese di anticipo, i vertici del club di Corso Vittorio Emanuele (all'epoca la sede si trovava ancora lì e non in Via della Liberazione) hanno iniziato a negoziare per ingaggiarlo a parametro zero. E così fu. Da li in poi De Vrij si è preso le chiavi della difesa dalla quale non è mai uscito.

L'ex Feyenoord tutt'ora rappresenta un punto cardine della retroguardia, ma qualora dovessero pervenire offerte congrue l'Inter le prenderebbe senza dubbio in considerazione anche in virtù della possibilità di iscrivere a bilancio una cospicua plusvalenza. Secondo quanto appreso quest'oggi dalla redazione di Repubblica, l'agente che cura gli interessi di De Vrij, Mino Raiola, avrebbe garantito all'Inter che farebbe pervenire offerte ufficiali non inferiori ai 25 milioni di euro. Il giocatore piace parecchio in Premier League, più specificatamente al Tottenham allenato da una persona che De Vrij conosce bene: Antonio Conte.

Nel caso in cui l'attuale n°6 dovesse lasciare la Lombardia, il duo formato dal DS Piero Ausilio e dall'AD Giuseppe Marotta andrebbe a fiondarsi sul difensore centrale del Torino, Gleison Bremer. Per il classe 1996 il patron granata Urbano Cairo pretenderà un assegno non inferiore ai 25-30 milioni di euro; valutazione che non sembra affatto intimorire la dirigenza interista.