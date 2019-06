De Rossi-Inter, Biasin spiega quanto c'è di vero sulla trattativa

Dopo l'addio di Francesco Totti annunciato due anni fa, quello di Daniele De Rossi di qualche settimana fa per i tifosi della Roma è stata un'altra bella mazzata. Il club capitolino è rimasto orfano dei due calciatori che più di tutti hanno messo in campo la "romanità" pura.

De Rossi ad oggi è uno svincolato a tutti gli effetti. Un fattore che ha fatto scatenare tutti i quotidiani sportivi del belpaese, accostandolo all'Inter, ma che è stato subito interrotto da Fabrizio Biasin che dal proprio profilo Twitter precisa:

"De Rossi è un grande giocatore e farebbe comodo a molti spogliatoi, ma con l'Inter non c'è in ballo assolutamente niente. La tendenza ad associare qualunque giocatore vivente ai nerazzurri per poi dire "non sono riusciti a prendere neanche questo?" è francamente stucchevole".