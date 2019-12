De Paul: "Voci sull'Inter? Una gioia", ma Biasin si espone

Rodrigo De Paul in nerazzurro, una voce che nata dal mercato invernale dello scorso anno, che ha poi dominato la stagione estiva delle compravendite per riproporsi puntualmente in questi giorni.

Il centrocampista dell'Udinese ha parlato oggi a Sportitalia: “Sono abituato a questi momenti, alle voci di mercato. Se n’è parlato a giugno, a gennaio scorso, uno si abitua. Quando escono queste voci di grandi club, come l’Inter in questo caso o altri che lottano per un titolo, è una gioia, vuol dire che sto facendo le cose bene. Lo ripeto: ora la mia testa è all’Udinese, io dal primo giorno mi sono concentrato su questa società e lo farò finché sarò qui”,

In serata anche Fabrizio Biasin, dai microfoni di Radio Sportiva, ha confermato che l'acquisto dell'argentino potrebbe concludersi già nei prossimi giorni mentre per Kulusevski tutto sarebbe rimandato a luglio.