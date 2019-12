De Paul Inter, possibile l'inserimento di una contropartita nell'affare

Rodrigo De Paul continua ad essere nei radar nerazzurri: il centrocampista è sulla lista della spesa di Marotta, con l'affare che potrebbe sbloccarsi con l'inserimento di una contropartita tecnica.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Calciomercato.com" l'Udinese avrebbe chiesto espressamente il profilo di Dimarco per addolcire l'accordo coi nerazzurri.



Il colpo sulla mediana passa quindi da una pedina in casa Inter. Dimarco spinge per l'addio, con il club targato Suning che potrebbe quindi arrivare all'argentino attraverso il laterale sinistro.