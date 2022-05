De Paul Inter, Marca è sicuro: presto nuovo assalto dei nerazzurri

L'Inter non perde di vista Rodrigo De Paul.

Con la sessione di mercato estiva sempre più vicina, gli 007 del club di Via della Liberazione sono pronti a tirar fuori i loro taccuini per prendere appunti e studiare tutte le possibili operazioni da curare nei prossimi mesi. Un nome iscritto in queste "liste" è quello di Rodrigo De Paul, seguito da molto vicino già dai tempi di Antonio Conte e che non è mai stato dimenticato né dall'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta, né dal Direttore Sportivo Piero Ausilio. Le caratteristiche dell'argentino piacciono anche a Simone Inzaghi che lo allenerebbe più che volentieri, ma dalla Spagna quest'oggi sono arrivati ulteriori dettagli.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Marca, l'Inter starebbe preparando un nuovo assalto proprio per De Paul. La stagione sotto la guida di Diego Pablo Simeone è stata tutt'altro che entusiasmante; fattore che non fa di lui un calciatore incedibile ma al contempo non negoziabile con superficialità. Per intenderci, l'Atletico Madrid non lo considera un pezzo da novanta ma non ha affatto intenzione di svenderlo, anche perché è stato pagato 35 milioni di euro neppure 12 mesi fa.

L'Inter è avvisata e contestualmente consapevole che i Colchoneros potrebbero bussare alla porta per richiedere Lautaro Martinez. Il centravanti argentino piace a Simeone e al Presidente madrileno Enrique Cerezo da un paio di anni, con El Toro che stagione dopo stagione in Italia ha fatto vedere grandi prestazioni seguite anche da grandi numeri. Una cosa è certa: l'asse Milano-Madrid potrebbe diventare rovente ma Lautaro in questo momento in testa ha solo l'Inter.