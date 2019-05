De Paul-Inter, l'Udinese fissa il prezzo: nerazzurri sorpresi

Valutazione di mercato in aumento per Rodrigo De Paul. L'argentino, che con la maglia dell'Udinese questa stagione ha disputato ben 37 partite condite da 9 reti, negli scorsi mesi è stato dato come possibile partente in direzione Milano, sponda nerazzurra.

Oggi però la situazione è cambiata. Il prezzo del cartellino del n°10 bianconero, secondo il club friulano, sarebbe lievitato ad almeno 30 milioni di euro. Una valutazione che ha inevitabilmente sorpreso Inter e Tottenham, club che nel corso di questi mesi hanno tenuto d'occhio il fantasista.

A riguardo, la Gazzetta dello Sport scrive: "Secondo una stima di mercato il prezzo della sua cessione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, mentre l’Udinese lo valuta non meno di 30 milioni".