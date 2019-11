De Paul Inter, in programma un incontro tra l'Udinese e i nerazzurri

Antonio Conte attende rinforzi in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico salentino avrebbe chiesto espressamente nuovi innesti, con l'Inter che sembrerebbe disposta ad accontentarlo.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sport Mediaset" ci sarebbe l'ok da parte del Chelsea per la cessione di Giroud. L'attaccante è in cima alla lista della spesa, ma stando sempre a quanto riferito dalla nota emittente televisiva ci sarebbero movimenti anche a centrocampo.



La pista De Paul rimane calda. Il calciatore argentino piace da tempo al club nerazzurro, e inoltre dovrebbe esserci in programma un incontro con l'Udinese per discutere sulla fattibilità dell'affare. Probabile un inserimento di una contropartita tecnica per addolcire l'accordo.