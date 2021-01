De Paul Inter, il vicepresidente dell'Udinese avvisa tutti e fissa il prezzo

Se c'è un calciatore che maggiormente sta stuzzicando dirigenza e allenatore dell'Inter, questi è sicuramente Rodrigo De Paul. Il n.10 dell'Udinese è un profilo che specialmente ad Antonio Conte piace ormai da parecchio.

Inoltre, il mancato impiego a tempo di Christian Eriksen, fanno dell'argentino una vera e propria suggestione di mercato. L'unico fattore (non indifferente) che fino ad oggi ha bloccato l'Inter nelle negoziazioni, è la valutazione del cartellino del giocatore.

Ad intervenire a riguardo e a rimarcare il concetto, ci ha pensato il vicepresidente del club friulano Stefano Campoccia sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. "Per meno di 40 milioni di euro, De Paul non si muove". Un messaggio chiaro e diretto rivolto a chi come il club nerazzurro visiona il fantasista con estremo interesse.