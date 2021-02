De Paul Inter, dall'estero spunta una pretendente di lusso

Nonostante l'Udinese occupi attualmente il quattordicesimo posto in classifica, Rodrigo De Paul attira su di sé sempre più pretendenti. Che l'Inter sia uno dei club maggiormente interessati all'argentino vi sono pochi dubbi.

La stima nutrita da Antonio Conte fa di lui uno dei nomi più in cima alla lista della spesa della dirigenza del club. Eppure, dall'editoriale di Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb, si apprende che per De Paul sarebbe pronto a farsi avanti un top club.

Secondo il noto giornalista infatti, il PSG di Mauricio Pochettino starebbe sondando il terreno per tentare di intavolare una trattativa. Quel che appare quasi certo, è che il giocatore non lascerà Udine per meno di 35 milioni di euro.