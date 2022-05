De Paul e il ritorno in Italia: Romano fa il punto della situazione

Fabrizio Romano svela la verità su Rodrigo De Paul.

Il forte centrocampista argentino, arrivato all'Atletico Madrid la scorsa stagione, sta riuscendo a dimostrare il proprio talento anche in Spagna. Se da un lato c'era chi pensava che al di fuori dei confini italiani (e con la maglia di un top club addosso) l'ex Udinese non avrebbe reso a dovere, dall'altra lo stesso De Paul sta dando ragione a chi in lui ci ha sempre creduto. Uno di questi è Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell'Area Sport dell'Inter che per lui stravede ormai da diversi anni. De Paul infatti, è stato il centrocampista per la quale l'allora tecnico nerazzurro Antonio Conte spinse maggiormente.

La tecnica di cui è dotato, insieme alla capacità di ricoprire praticamente tutti i ruoli del centrocampo, ha fatto di lui un sogno di mercato durato per diverso tempo. Oggi De Paul, seppur sottobanco, continua a piacere e non poco all'Inter, ma a riguardo a fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Fabrizio Romano. Stando a quanto riferito dal famoso giornalista, l'argentino non avrebbe affatto intenzione di lasciare la capitale spagnola, così come i Colchoneros non hanno intenzione di liberare il giocatore.

Romano inoltre, ha fatto sapere che l'interesse dell'Atletico Madrid per Boubacar Kamara (potenziale parametro zero) non dipende dal futuro di De Paul. Insomma, un messaggio chiaro a chi, come l'Inter, sperava quantomeno di sedersi intorno ad un tavolo per tentare di trattare il classe '94. Nel frattempo, l'asse Milano-Madrid in estate potrebbe scaldarsi per Lautaro Martinez ma con l'Inter che non sembra affatto intenzionata a perdere il proprio Toro.