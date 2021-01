De Paul:" Conte mi vuole? Interesse che fa piacere"

Che Rodrigo De Paul sia un calciatore che piaccia molto all'Inter e a Conte, non è una novità, e la grande richiesta economica da parte dell'Udinese, non fa diminuire il gradimento in viale della Liberazione. Il giocatore, molto funzionale al tecnico leccese, sarebbe un'arma perfetta per gli schemi nerazzurri.

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista argentino, ha parlato di questo interesse:" Conte mi vuole? Fa sempre piacere essere cercati da grandi allenatori, come Conte che conosciamo tutti, ma non solo. Io sono capitano dell'Udinese e questo club per me è una famiglia. Se arrivano offerte? Sono concentrato sul campo, il mio agente penserà al resto. Mi prendo le mie responsabilità sul campo".

Parole che possono aprire uno spiraglio per l'Inter che, però, dal canto suo, deve necessariamente effettuare le cessioni necessarie affinchè questo obiettivo possa concretizzarsi.