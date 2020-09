Darmian Inter, affare in chiusura. Il ds del Parma Carli conferma

Darmian è sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro. Continua il restyling sulle fasce dell'Inter, che dopo aver preso Hakimi e Kolarov sarebbero pronti a piazzare un altro colpo. Il classe ‘90, a un passo dai nerazzurri lo scorso gennaio, è in grado di ricoprire il ruolo di esterno su entrambe le fasce ed ha già lavorato con Antonio Conte in nazionale.

Come riportato da Sky Sport, Inter il club nerazzurro ha infatti deciso di onorare l'accordo verbale raggiunto lo scorso gennaio con il Parma e verserà così nelle casse degli emiliani 2.5 milioni di euro. Le parti starebbero limando gli ultimi dettagli e la volontà del giocatore sarebbe quella di trasferirsi in nerazzurro. L’ufficialità potrebbe addirittura arrivare entro le prossime ore.

La conferma è arrivata dal direttore sportivo dei ducali Marcello Carli, che in occasione della presentazione del nuovo allenatore Fabio Liverani ha rilasciato alcune parole sulla trattativa: «C’è un discorso con l’Inter impostato dalla scorsa stagione. Ne stiamo parlando».