Danilo-Inter, il Manchester City declina la prima offerta ma filtra ottimismo

Negli scorsi mesi, in virtù anche del possibile insediamento di Antonio Conte, Danilo è stato visto come uno dei profili più adatti al 3-5-2 del tecnico salentino. I contatti tra Inter e Manchester City ci sono stati e sono stati anche molteplici, e il Sun a riguardo riporta una notizia senza dubbio rilevante.

Secondo il famoso tabloid inglese, i Citizens avrebbero - almeno per il momento - declinato la prima offerta da 15 milioni di euro avanzata dal club di Corso Vittorio Emanuele.

Dal canto suo infatti, il Manchester City ha fatto sapere che per liberarlo occorrerà un assegno non inferiore ai 25 milioni di euro, ma una fonte vicina al club britannico ha fatto sapere che il giocatore spingerà per trasferirsi a Milano.