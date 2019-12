Dalla Spagna la marcia indietro a sorpresa, niente Inter per Vidal

E' il sito di Mundo Deportivo ad informare che il passaggio di Vidal all'Inter è vicinissimo a saltare. Molti nelle ultime ore hanno parlato di accordo vicino, di trattativa necessaria solo per trovare il punto d'incontro sulla contropartita economica spettante al Barcellona.

Secondo il sito spagnolo invece le cose starebbero in maniera ben diversa. Il Barcellona ha deciso di cedere Carles Alena ma non all'Inter (come qualcuno aveva lasciato intendere) nè tantomeno al Milan. L'interesse di rossoneri c'è stato ma il giocatore ha preferito restare in Liga.

Il suo destino parla di Betis Siviglia, in prestito secco per i prossimi sei mesi per poi valutare un eventuale ritorno alla casa madre blaugrana in caso di esperienza positiva.

La partenza di Alena sembra destinata a bloccare quella di Vidal in direzione di Milano. A meno di clamorose sorprese è difficile che il Barca decida di privarsi di due centrocampisti in un solo colpo. Oltretutto Valverde e Abidal non sono assolutamente d'accordo nel veder partire un elemento di grane esperienza e grande impatto sul rendimento della squadra.

“Il suo contributo è importante anche in termini di gol, ne ha segnati cinque ed è il quarto marcatore dopo Messi, Suarez e Griezmann. Inoltre fisicamente è eccezionale ed è bravo a pressare e a coprire. Se non arriva un’offerta alta, non sarà ceduto”.