Dalla Spagna: Inter, duello con il Napoli per un centrocampista slovacco

Il Napoli non molla per arrivare a Stanislav Lobotka, centrocampista di 24 anni in forza al Celta Vigo. Gli azzurri seguono il giocatore da più di un anno. Ma, secondo quando riferisce il portale spagnolo "El Grafico Digital", il calciatore piacerebbe anche all'Inter, alla ricerca di un mediano da consegnare al nuovo tecnico Antonio Conte.

Sulle tracce di Lobotka ci sarebbero comunque anche Real Madrid, Valencia e Betis Siviglia. La concorrenza è dunque folta.