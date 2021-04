Dalla Spagna, Inter: accordo per Aissa Mandi del Betis

L'Inter ha raggiunto un accordo con Aissa Mandi. Come riportato sia in Spagna che in Algeria (Estadio Deportivo e Le Buteur), i nerazzurri hanno raggiunta un'intesa di massima col difensore centrale del Betis Siviglia, in scadenza di contratto, sulla base di un quadriennale a due milioni di euro netti a stagione.

Offerta che avrebbe convinto Mandi che, stando cosi le cose, in estate si trasferirebbe alla corte di Antonio Conte. Una notizia che ovviamente fa contenta la dirigenza che andrebbe a prendere un giocatore di esperienza che in questa stagione sta facendo registrare numeri positivi, a 29 anni (ad oggi 27 presenze, 3 gol e 2 assist). Lo scrive Calciomercato.com.