Dalla Spagna: il Real rinuncia ad un difensore dell'Inter

Secondo quanto riporta todofichajes.com, il Real Madrid ha mantenuto, negli accordi presi con l’Inter, un’opzione di acquisto di Achraf Hakimi nel caso in cui l’Inter decidesse di cederlo.

Nelle intenzioni dei blancos, però, non c’è quella di riacquistare di difensore marocchino. La società di Florentino Perez, infatti, avrebbe intenzione di puntare ancora per tanto tempo sullo spagnolo Dani Carvajal.

Non ci sarà un cavallo di ritorno, proprio come accaduto con lo stesso Carvajal quando andò in prestito al Bayer Leverkusen.