Dalla Spagna: il Real Madrid vuole un difensore nerazzurro

Il Real Madrid, a giugno, potrebbe dire addio al suo capitano Sergio Ramos a parametro zero. Lo spagnolo potrebbe accasarsi al PSG per concludere in grande club la sua carriera.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i blancos, se tale condizione dovrebbe verificarsi, andrebbero alla ricerca di un sostituto. Per questo, il primo nome nella lista è quello di Milan Skriniar.

Se questo interesse sarà poi concretizzato, lo vedremo in estate. Di sicuro Skriniar sta dimostrando di essere un centrale di altissimo profilo.