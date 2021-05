Dalla Spagna, Sport: l'Inter vuole Miralem Pjanic per il centrocampo

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli, disponibili questa mattina. Tra i vari argomenti, spicca l'interesse dell'Inter (e dall'Inghilterra) per il centrocampista del Barcellona ed ex Juve, Miralem Pjanic, in vista della sessione di mercato di luglio.



Marca

"Il Madrid è stato investito da un treno".

Vittoria netta per un Chelsea superiore: i blancos fuori dalla Champions. I ragazzi di Zidane, esausti e spaesati, hanno dato tutto ciò che avevano ma non è stato sufficiente.

AS

"Senza forza e senza Champions".

Un Chelsea solido sia all'andata che al ritorno, liquida giustamente la squadra sfinita di Zidane che resta così senza titolo europeo. Né Hazard né Vinicius hanno funzionato come ali. Zidane: "Sono orgoglioso dei ragazzi".



Sport

"Chelsea e Inter vogliono Pjanic".

Il club inglese e quello nerazzurro stanno pensando al centrocampista del Barcellona in vista della sessione di mercato estiva.



Mundo Deportivo

"Scossi e fuori strada".

I blancos non sono stati all'altezza di un Chelsea molto superiore e sono rimasti senza finale. I londinesi si giocheranno il titolo tutto inglese con il City."