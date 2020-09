Dalla Spagna - Ancora non c'è accordo tra Vidal e Barça per la rescissione

Ore calde sul fronte Arturo Vidal, promesso sposo dell'Inter di Antonio Conte ma ancora impegnato al tavolo delle trattative con il Barcellona per quanto concerne la rescissione del suo contratto.

Secondo quanto riportato poco fa dal Mundo Deportivo, il club blaugrana starebbe spingendo affinché il giocatore rinunci all'intero ingaggio della prossima stagione, una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. La trattativa è ancora nella fase calda, in quanto Vidal vorrebbe sì rescindere, ma senza rinunciare alla buonuscita.

Nonostante qualche intoppo, le parti dovrebbero a breve trovare un accordo, e permettere al cileno di raggiungere Milano già nei prossimi giorni. Il quotidiano spagnolo inoltre puntualizza come non ci sia nessun legame tra la partenza a zero di Vidal e l'operazione Lautaro Martinez, definito "il grande sogno del club catalano".