Dalla Germania: l'Inter era interessata ad un attaccante tedesco

Curioso retroscena di mercato per quanto riguarda l'Inter. con una trattativa che non è andata in porto per la volontà del giocatore

Che l'Inter abbia cercato un attaccante nelle scorse settimane, è oramai cosa risaputa e che ci sia riuscito è notizia di ieri, dopo le visite mediche a cui si è sottoposto il neo acquisto nerazzurro, Joaquin Correa, prelevato dalla Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni più uno di bonus. Ma dalla Germania arriva un curioso retroscena su un'ipotesi di mercato che ha stuzzicato i dirigenti nerazzurri nel corso di questa sessione di mercato. Secondo la Bild, infatti, la squadra di viale della Liberazione si sarebbe interessata molto all'attaccante del Chelsea, Timo Werner, campione d'Europa, la passata stagione, con la squadra londinese. Si era parlato di una possibile trattativa dopo l'interesse dei blues per Romelu Lukaku, culminato poi con la cessione dell'attaccante belga. Ma a questo interessamento non è corrisposta la stessa volontà del giocatore, che ha rifiutato l'offerta nerazzurra. Un'ipotesi che avrebbe potuto prendere quota, ma così non è stato. Werner continuerà la propria avventura con la maglia del Chelsea e l'Inter ha virato su Correa. Vedremo se la permanenza del tedesco a Londra darà i propri frutti soprattutto dopo l'arrivo di Romelu Lukaku che sta monopolizzando l'attacco della squadra inglese.