Dalla Germania: Kovac voleva Perisic al Bayern, ma...

Interessante indiscrezione di calciomercato proveniente dalla "Bild", il principale quotidiano tedesco: Niko Kovac, tecnico del Bayern Monaco, aveva chiesto l'interista Ivan Perisic come rinforzo di mercato per questa stagione.

Tuttavia, il no sarebbe arrivato da Karl-Heinz Rummenigge e Hasan Salihamidzic, non convinti dell'esterno croato. Perisic conosce molto bene la Bundesliga, in quanto in passato ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg.