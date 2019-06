Dalla Germania - Inter, ecco la prima offerta per Rebic

La notizia dei primi sondaggi dell'Inter per Ante Rebic si erano diffuse qualche settimana fa, ma la redazione di Sky Deutchland questa mattina ha riportato la prima offerta avanzata dai nerazzurri.

Per arrivare al croato infatti, l'Inter avrebbe fatto pervenire all'Eintracht Francoforte un'offerta pari a 30 milioni di euro. Il club tedesco ha già ceduto Luka Jovic al Real Madrid per 60 milioni di euro.

Qualora però quest'offerta dovesse risultare veritiera, la squadra che ha affrontato i nerazzurri in Europa League la scorsa stagione difficilmente rifiuterebbe. Si attendono sviluppi.