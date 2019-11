Dalla Francia: rispunta un vecchio obiettivo nel mercato dell'Inter

Secondo quanto riferito da "L'Equipe" sarebbe tornato d'attualità il nome di Kevin Strootman per il centrocampo dell'Inter. I nerazzurri cercano rinforzi sulla mediana e l'identikit dell'olandese avrebbe risuscitato l'interesse manifestato in passato.



Sul giocatore del Marsiglia, stando sempre alle indiscrezioni del quotidiano transalpino, ci sarebbe anche il Milan. I nerazzurri, a differenza del club di Gazidis, starebbero valutando altri profili per regalare ad Antonio Conte l'innesto tanto desiderato.



Sempre in cima alla lista il nome di Arturo Vidal, ma data l'imminente separazione di Strootman col club allenato da Villas Boas il congiunto targato Suning potrebbe ritornare sulle tracce del playmaker olandese ex Psv Eindhoven.