Dalla Francia: Psg, si pensa a Skriniar per la difesa

Milan Skriniar è uno dei fiori all'occhiello dell'Inter: il centrale slovacco è un punto fermo del mosaico tattico di Conte (2762 minuti giocati tra campionato, Coppa Italia e Champions), con quest'ultimo che lo considera incedibile in chiave mercato. Nonostante questo per il calciatore ci sarebbero delle sirene francesi, precisamente quelle del Paris Saint-Germain che recentemente avrebbe messo nel mirino lo stopper interista.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da RMC Sport il club di Al-Khelaifi starebbe pensando proprio a Skriniar per rinforzare la retroguardia. I parigini vorrebbero un profilo di spessore alla corte di Tuchel in vista della prossima stagione e ci sarebbe quindi il rischio di riallacciare i rapporti col club transalpino dopo la telenovela Icardi. La trattativa tra le due squadre per il centravanti argentino si è conclusa nel migliore dei modi con il bomber ormai ex Inter approdato a titolo definitivo sotto i riflettori del Parc des Princes.



Il Psg medita sull'offensiva, e dopo aver riscattato "Maurito" sarebbe sempre intenzionato a fare shopping a Milano. Stavolta l'obiettivo è un difensore, considerata anche l'età di Thiago Silva (quest'ultimo quasi arrivato a fine carriera). L'Inter però sembrerebbe essere inamovibile sul classe 1995: salvo clamorosi colpi di scena difficilmente vedremo Skriniar con una maglia diversa rispetto a quella nerazzurra. Per strappare il difensore al club targato Suning servirà una proposta indecente. Dalla Francia, nel frattempo, cominciano a girare i primi rumours.