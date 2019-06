Dalla Francia: l'Inter ha una super offerta per un attaccante ivoriano

Nicolas Pépé è un serio obiettivo di calciomercato dell'Inter. Stando a quanto riferisce "Telefoot", i nerazzurri sarebbero pronti a offrire 75 milioni per l'attaccante ivoriano in forza al Lille. Proprio domani, peraltro, il centravanti farà il suo esordio in Coppa d'Africa.

Su Pépé, però, la concorrenza è folta: su di lui ci sarebbe in primis il Paris Saint-Germain, ma anche Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Manchester United e Bayern Monaco.