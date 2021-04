Dalla Francia: il Barcellona si defila, adesso è derby d'Italia per il Kun

Sergio Aguero non rinnoverà il contratto che lo lega al Manchester City fino al 30 giugno e quindi, a partire dalla prossima stagione, potrà approdare in un nuovo club a parametro zero. Nelle ultime settimane tra i club pronti ad accogliere il Kun in casa propria si erano fatti avanti Inter, Juve e Barcellona.

Stando però a quanto scrive Le10Sport, il Barcellona si sarebbe defilato dalla trattativa per portare in Catalogna l'attaccante argentino, lasciando cosi campo aperto a Inter e Juve. Adesso non rimane che attendere l'evolversi della situazione per capire chi ne uscirà vincitore da questo derby d'Italia di mercato.