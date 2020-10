Dalla Francia - Brozovic e Skriniar al PSG? Impossibile

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, entrambi pezzi pregiati della rosa di Antonio Conte ma diventati sacrificabili in questa ultima sessione di mercato.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Paris Saint German per i due nerazzurri, considerati da Leonardo gli elementi perfetti per completare la rosa dei campioni di Francia. Secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano Le Parisien però, per entrambi si tratta di operazioni praticamente impossibili.

La testata francese sembra abbastanza certa dell'impossibilità di mettere in piedi queste due trattative, in quanto sarebbe stata proprio una fonte interna al club nerazzurro a chiudere le porte ad una possibile cessione in Francia di Brozovic e Skriniar.