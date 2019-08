Dall'Inghilterra: Sanchez - Inter, definite le cifre, manca l'ultimo ok

Il sito inglese TheSun riferisce che Inter e Manchester United stanno definendo in queste il passaggio di Alexis Sanchez al club nerazzurro. "Il cileno è stato visto arrivare all’allenamento di stamattina nonostante le notizie diffuse secondo cui avrebbe già concordato i termini per unirsi al suo suo nuovo club."

Citando Fabrizio Romano di Sky, il Sun conferma l’offerta dell’Inter per un prestito con obbligo di riscatto. per 13,75 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro). L’Inter si farebbe inoltre carico della metà dell’ingaggio di Sanchez, quantificato dal sito inglese in 505.000 sterline a settimana.

“L'ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha chiesto al boss Ole Gunnar Solskjaer di andarsene. E si ritiene che abbia indicato che l'Inter è la sua destinazione preferita. Ora dipende solo dal fatto che lo United decida di accettare l'offerta.”

Secondo fonti diverse, l’accordo potrebbe essere formalizzato nella giornata di domani in modo da permettere a Sanchez di unirisi al gruppo di Antonio Conte già in serata o al più tardi mercoledì, subito dopo le rituali visite mediche.