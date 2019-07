Dall'Inghilterra: momento chiave per Lukaku all'Inter

L'Inter cerca di accelerare per Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United espressamente richiesto da Antonio Conte.

Una importante novità proviene dall'importante portale "Manchester Evening News", secondo cui il momento chiave della trattativa potrebbe essere proprio in questi giorni, in quanto il centravanti vorrebbe lasciare i "red devils" prima dell'8 luglio, giorno in cui la squadra partirà per la tourneé estiva in Australia. In questo senso, tra le parti potrebbe intensificarsi in maniera significativa i contatti tra le parti.