Dall'Inghilterra: Manchester United, assalto a Dybala se parte Lukaku

Tiene sempre banco la questione Romelu Lukaku, anche dal fronte Manchester United. Stando a quanto riferisce il "Daily Mail", i "red devils" potrebbero seriamente pensare a Paulo Dybala, attaccante argentino da quattro stagioni alla Juventus, nel caso in cui dovesse partire l'attaccante belga. I bianconeri valutano l'ex Palermo una cifra tra i 70 e i 90 milioni di sterline.

In ogni caso, la trattativa con l'Inter per la cessione di Lukaku è ancora molto in salita e lontana dalla conclusione.