Dall'Inghilterra: l'Inter punta Lingard, contatti con lo United

Da quando è arrivato al West Ham a fine mercato invernale, Jesse Lingard è finalmente rinato dopo una prima parte di campionato col Manchester United in cui non era addirittura mai sceso in campo.

Con gli Hammers londinesi il classe '92 ha messo a referto 8 gol e 4 assist nelle nove partite giocate: da questo dato nascono i crescenti interessi da parte delle big di tutta Europa. Il West Ham avrebbe il desiderio di riscattarlo, ma secondo ESPN il club londinese dovrà battagliare con una sempre più folta concorrenza.

Fra le squadre maggiormente coinvolte, per l'emittente, ci sarebbe soprattutto l'Inter. Non solo i milanesi, però, visto che il nome di Lingard è marchiato in rosso anche sulla lista degli obiettivi di società come PSG e Real Madrid.