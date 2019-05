Dall'Inghilterra arriva la conferma: Inter vicina ai due giocatori della Premier

Sky Sport News questa mattina ha riportato un’importante notizia sulle strategie di mercato nerazzurre.

L’emittente satellitare ha confermato la volontà dell’Inter di acquistare l’attaccante del Manchester United Romelu Lukaku. Inoltre è stato confermato l’interesse del club guidato da Suning per Moses del Chelsea. Sky Sport News continua sottolineando che l’affondo per le due trattative avverrà una volta che sarà ufficializzato Antonio Conte come allenatore.

L’ex Ct ha avuto Moses ai tempi del Chelsea e avrebbe voluto acquistare anche Lukaku (allora in forza all’Everton), ma che poi scelse proprio lo United.