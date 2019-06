Dall'Argentina: una squadra di MLS sulle tracce di Icardi!

Non solo Juventus, Napoli e - come si vociferava nei giorni scorsi - Roma. Sulle tracce di Mauro Icardi, sempre più in uscita dal club di Corso Vittorio Emanuele specie dopo l'approdo in panchina di Antonio Conte, ci sarebbe anche l'Inter Miami, franchigia statunitense presieduta da David Beckham, e che esordirà in MLS nel 2020.

A riferirlo è il portale argentino "Telam". Icardi lascerebbe l'Inter dopo sei anni, in quanto approdato a Milano nell'estate 2013, acquistato dalla Sampdoria per circa 12 milioni.