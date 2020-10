Dalbert Inter, tutto fatto con il Rennes: si sblocca l’acquisto di Darmian

Importanti novità per il mercato in uscita dell’Inter. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, sarebbe tutto fatto per il trasferimento di Dalbert al Rennes.

I due club avrebbero trovato l’accordo per un prestito con opzione per il riscatto e il club francese ha già programmato le visite mediche. L’esterno è atteso in Francia già nelle prossime ore.

I nerazzurri nel frattempo avrebbero definito l’acquisto Matteo Darmian dal Parma a titolo definitivo. I ducali incasseranno 2,5 milioni di euro. La cessione di Dalbert potrebbe sbloccare anche la trattativa per Marcos Alonso. Lo spagnolo è in uscita dal Chelsea e potrebbe arrivare in prestito in questi ultimi giorni di mercato.