Dal Portogallo: il Benfica continua ad insistere per Joao Mario

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manha, il Benfica non ha intenzione di mollare la trattativa per l'acquisto di Joao Mario dall'Inter a titolo definitivo e anzi tornerà presto alla carica per farlo.

Infatti, dopo l'arresto del presidente Luis Filipe, sembrava che la trattativa potesse subire un rallentamento. Ma dal Portogallo riferiscono che non sarà così e, anzi, presto arriverà anche l'offerta economica ufficiale.

L'ammontare economico si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro, cifra che l'Inter potrebbe considerare congrua in virtù del fatto che in tal modo non farebbe una minusvalenza a bilancio.