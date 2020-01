Dal Brasile - Gabigol Inter, ancora distanza sulla cifra del trasferimento

Gabigol-Flamengo, c'è ancora distanza sulla cifra del trasferimento dell'attaccante carioca. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Brasile, precisamente da UOL Esporte, i nerazzurri chiederebbero una cifra superiore ai 20 milioni messi sul piatto dal club rubro-negro.



Le due parti continuano a trattare, con la percentuale sulla futura rivendita al 5% rispetto al 20% iniziale. Il motivo? Fare cassa per poi definire l'arrivo di Eriksen a Milano.



Gabigol, come già affermato da Marotta e Conte, non rientra più nei piani del club targato Suning. Il Flamengo è in prima fila, anche se per la società brasiliana c'è l'ostacolo dell'offerta. Marotta e Ausilio avrebbero alzato le pretese per il via libera del bomber.