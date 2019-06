Dal Belgio - Per Vanheusden ci sono anche altri due club

Zinho Vanheusden non sarebbe soltanto nel mirino dello Standard Liegi. Secondo il quotidiano belga "Het Belang" ci sarebbero anche Southampton e Wolverhampton sulle tracce del wonderkid nerazzurro.



Il giocatore però preferirebbe proseguire la sua carriera in Belgio per provare a riprendersi con tutta calma dall'infortunio. Sullo sfondo i due club inglesi che potrebbero tentare un affondo in questa finestra di mercato.



Vanheusden è entrato a far parte del vivaio dell'Inter nel 2015, ma nonostante sia uno dei difensori giovani più quotati in Europa non è riuscito ancora ad esordire nell'undici titolare della beneamata. Una cessione sembrerebbe alle porte: Liegi in pole, con la concorrenza targata Premier alla finestra.