(Daily Mail) Mercato Inter, un'inglese in pole position per Perisic

Mercato Inter, una squadra inglese in vantaggio per Ivan Perisic.

L'esterno croato ex Bayern, che quest'anno è stato uno dei migliori giocatori dell'Inter per rendimento, il prossimo 30 giugno vede spirare il proprio contratto e, attualmente, almeno a sentire le sue parole dopo la vittoria della Coppa Italia, il rinnovo sembra essere distante per delle volontà, tra giocatore e dirigenza, che, fino a questo momento, non riescono a trovare un punto di incontro. Ecco che, di questa situazione, potrebbero approfittarne molte squadre europee in vista dell'estate per prendere un grande interprete della fascia sinistra.

In Inghilterra, e distintamente il quotidiano Daily Mail, ha parlato proprio del futuro del croato, rivelando che, su di lui, c'è una big di Premier League che è intenzionato a fare un'offerta importante in modo tale da convincere il giocatore. Si tratta del Chelsea, che al momento sta vivendo una situazione molto particolare per quanto riguarda la cessione del club, ma che di sicuro vorrà costruire una squadra competitiva sia in ambito nazionale che in quello europeo, per sfidare le più grandi.

Vedremo come si evolverà la situazione, anche se di sicuro l'ottimismo delle scorse settimane, sembra scemare in maniera sempre maggiore man mano che passa il tempo, soprattutto dopo le parole dell'esterno croato. Un giocatore che ha dimostrato di essere fondamentale per la rosa nerazzurra e che è sempre più lontano da Milano, per provare una nuova avventura l'anno prossimo e strappare l'ultimo contratto importante all'età di 33 anni. Perisic si allontana dall'Inter, il Chelsea irrompe su di lui.