Da Sky un retroscena a sorpresa, Marotta ha beffato anche il Barcellona

Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato L'originale ha confermato che Sensi sarà un giocatore dell'Inter. L'accordo con il Sassuolo è stato chiuso in serata sulla base di un prestito oneroso (5 milioni circa) con il semplice diritto di riscatto a favore dell'Inter per 22 milioni, anche se con una sorta d'impegno dei nerazzurri a definire l'acquisto il prossimo anno. In contropartita potrebbero rientrare i giovani Gravillon o Vergani.

Ma la novità emersa nel corso delle ultime ore è un'altra. Di Marzio ha rivelato che su Sensi si stavano accentrando le attenzioni del Barcellona che avrebbe avuto i primi contatto con il Sassuolo nei giorni scorsi. Anche per questo l'Inter avrebbe deciso di accelerare i tempi e chiudere l'operazione, anche grazie agli ottimi rapporti tra Marotta e l'Ad emiliano Carnevali.