Da Moratti una frecciata polemica al mercato nerazzurro

Massimo Moratti era presente ieri ad un evento in Versilia. Come al solito l'ex presidente nerazzurro si è concesso volentieri ai microfoni presenti per parlare di Inter e di mercato. Lo ha fatto con un accenno polemico alla vicenda Icardi e alle modalità con cui la società sta cercando di risolvere il problema.

"Dzeko è un attaccante di classe e Lukaku ha senso del gol e potenza fisica. Parliamo di due ottimi centravanti. Però Icardi è più bravo sia di Dzeko sia di Lukaku... Certo, se Icardi dovesse finire alla Juve allora la squadra bianconera che è già la più forte diventerebbe fortissima».