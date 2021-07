Da Messi e Sergio Ramos, a... Jovetic: l'estate dei parametri zero

La sessione di mercato di quest’anno, anche a causa della crisi Covid, sarà improntato soprattutto sugli acquisti a parametro zero, in modo da non affossare ulteriormente dei bilanci già martoriati. Già tanti sono stati, in tal senso, gli acquisti, basti pensare al clamoroso passaggio di Calhanoglu dal Milan all’Inter, a quelli di Wijnaldum al PSG e della coppia Depay-Garcia al Barcellona, oltre a quello di David Alaba al Real Madrid. Ma ancora ci sono calciatori che potrebbero accasarsi in qualche squadra.

Come non ricordare, ad esempio, Gigio Donnarumma, la cui trattativa per il passaggio al PSG è in dirittura d’arrivo e per cui mancano soltanto le visite mediche, o lo stesso Sergio Ramos, anche lui in procinto di passare a zero alla squadra francese. E che dire dell’attesa per quanto riguarda la situazione di Lionel Messi, il cui contratto con il Barcellona è spirato il 30 giugno, anche se qui le trattative per la permanenza sembrano procedere per il meglio. Anche la situazione che riguarda Jerome Boateng deve essere ancora schiarita, dal momento che il difensore non ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco ed è ancora alla ricerca della soluzione più consona per i propri parametri. Non solo big, ma anche colpi, per così dire, minori, con Hysaj che lascerà Napoli e che vuole raggiungere il suo padre calcistico Maurizio Sarri alla Lazio, oppure il terzino sinistro Patrick van Aanholt del Crystal Palace, protagonista anche all’Europeo con la maglia dell’Olanda. Così come sono da monitorare le situazioni di Lulic, Jovetic, Nkoulou, Ribery e David Luiz.

Insomma, tanti nomi che potrebbero fare al caso di tante società questa estate, in modo tale da poter mettere una pezza sui bilanci e portare a casa dei calciatori validi a livello tecnico che possano dare un contributo importante. La strada è segnata, sarà un mercato di parametri zero.