D.Lippi in sede: "Abbiamo parlato di tante cose. Hakimi farà bene"

Presente oggi nella sede dell'Inter, l'agente Davide Lippi si è soffermato a parlare con i giornalisti all'uscita dall'incontro con la società nerazzurra con il quale, sicuramente, si è parlato di mercato, soprattutto della cessione di Achraf Hakimi al PSG.

Ecco le sue parole: "Abbiamo parlato di tante cose. Anche di Carboni? Tante cose.... Sono venuto per le ultime cose di Hakimi. Nandez? Mi sono occupato io di lui quando è arrivato al Cagliari. Ma oggi non c'entra. Nandez non lo rappresento io".

Lippi ha aggiunto: "Spinazzola? L’ho sentito oggi, si è operato, è tranquillo. Siamo molto fiduciosi. Hakimi è un grande giocatore e farà vedere belle cose anche al PSG".