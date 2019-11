D'Aversa "blocca" l'Inter sul mercato: "Devo pensare alla mia situazione"

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Radio24 riguardo i giocatori che interessando all'Inter: Dejan Kylusevski e Matteo Darmian, entrambi obiettivi dei nerazzurri.

"Antonio la ronda la farà da qualche altra parte. Ho un ottimo rapporto con Conte. Numericamente sono in difficoltà, la rosa è migliorata in qualità, ma è corta. Più che sistemare la situazione sua devo pensare alla mia".

In seguito a queste parole i nomi per il mercato di gennaio sembrerebbero restringersi ulteriormente. Per quanto riguarda Kulusevski, la situazione era già chiara, lo svedese sarebbe difficilmente arrivato a gennaio. Discorso differente invece per Darmian, che in condizioni più favorevoli potrebbe approdare in nerazzurro.