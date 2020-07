Cunha Inter, il Psg gioca d'anticipo: offerta per il brasiliano

Cunha è uno dei principali obiettivi di mercato per l’attacco nerazzurro in vista della prossima stagione. Il brasiliano è esploso in questo finale di campionato con la maglia dell’Herta Berlino, attirando su di se l’interesse di diversi top club. L’Herta Berlino lo ha acquistato lo scorso gennaio per 18 milioni di euro e sarebbe disposta a cederlo solo per una cifra mostre.

Le squadre al momento maggiormente interessate sarebbero Inter e Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da SkySport Deutschland, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra la dirigenza del PSG e quella del club tedesco per discutere seriamente del trasferimento. I transalpini perderanno sia Cavani che Choupo-Moting a fine stagione e avrebbero fretta di chiudere per un nuovo rinforzo offensivo.

Il club campione di Francia avrebbe messo sul piatto un’offerta di circa 30 milioni di euro; proposta rifiutata dall'Hertha Berlino che valuterebbe il giocatore intorno ai 50 milioni di euro. Stando a quanto riferisce l’emittente satellitare tedesca, Leonardo avrebbe intenzione di presentare una nuova offerta e nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro.