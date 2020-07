Cunha Inter, affare complicato: troppo alta la richiesta dell'Herta Berlino

L’Inter starebbe sempre monitorando con attenzione Matheus Cunha dell’Herta Berlino. Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza un rinforzo in attacco per la prossima stagione e il brasiliano sarebbe uno dei nomi in cima alla lista. Cunha è un centravanti duttile in grado di ricoprire più posizioni in attacco e potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per il club nerazzurro.

L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'alta richiesta economica del club tedesco. Il classe ‘99 è arrivato all’Herta lo scorso gennaio dal Lipsia per 18 milioni di euro e si è reso protagonista di uno strepitoso finale di stagione. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club e il suo valore è più che raddoppiato.

Sulle sue tracce ci sarebbero specialmente Inter e Paris Saint-Germain e i tedeschi vorrebbero incassare il più possibile dalla sua cessione. Secondo quanto riportato da Sport Bild l'Herta Berlino avrebbe fissato il prezzo dell’attaccante a 50 milioni di euro. Cifra considerata troppo alta dai nerazzurri, ma non è escluso che provino ad ottenere una soluzione che possa accontentare entrambe le parti oppure inserire qualche contropartita tecnica per abbassare le richieste del club tedesco.