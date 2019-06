Craig Butler, ag. Bailey: "La soluzione migliore sarebbe..."

L'agente di Leon Bailey, Craig Butler (clicca qui per la nostrta intervista esclusiva), ha svelato il futuro del suo assistito in esclusiva alla Bild. Il giovane talento giamaicano, che ha destato l'interesse dell'Inter, rimarrà, con ogni probabilità, un altro anno in Germania, a Leverkusen.

"Qualora dovesse arrivare un club importante, se ne parlerà tutti insieme. Ma al momento posso dire che, per me, la soluzione migliore per lui sarebbe la permanenza al Bayern Leverkusen, almeno per un altro anno".