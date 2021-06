Coutinho Inter, spunta la formula che potrebbe permettere il ritorno

Quella tra Philippe Coutinho e l'Inter, è stata una storia d'amore appassionata che si è conclusa nell'estate del 2013 con il malumore dei tifosi nerazzurri che si erano affezionati a quel ragazzino arrivato in punta di piedi dal Vasco Da Gama.

L'allora Direttore dell'Area Tecnica Marco Branca lo cedette al Liverpool in cambio di un bonifico pari a 13 milioni di euro. Da qui in poi Coutinho matura e tra alti e bassi gira l'Europa vestendo anche le maglie di Barcellona e Bayern Monaco (in prestito).

Oggi Coutinho è ancora di proprietà del club catalano e non è affatto giudicato incedibile. Anzi, stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Barça sarebbe addirittura disposto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Il tutto, con l'ovvio benestare dell'Inter che si assicurerebbe un calciatore di indubbio valore senza sborsare denaro nell'immediato.