Corriere della Sera - Marotta vince il duello con Paratici. E adesso...

Il "Corriere della Sera" elogia l'operato di Marotta sulle sue colonne: il noto quotidiano spende parole al miele dopo che il dirigente nerazzurro ha vinto il duello con Paratici, e adesso tutto si deciderà con l'ipotetico scambio tra i due club:



“Freddezza e tempismo. Così il maestro Marotta ha dato scacco matto all’allievo Paratici. Il colpo è basso e brutto, dall’Italia Marotta ha diretto un’operazione magistrale. L’azzardo juventino si è trasformato in una specie di catastrofe. Oggi, al netto di Cristiano Ronaldo, la regina degli ultimi otto scudetti consecutivi ha in rosa tre punte che non vorrebbe più e che ha provato a cedere in ogni modo: Mandzukic, Higuain, soprattutto Dybala.



Lo scambio tra Dybala e Icardi, che garantirebbe a entrambi i club una ricca plusvalenza. La Juve non lo voleva fare allora e rischia di subirlo oggi, come se fosse un’altra sconfitta”.